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Автомобильный рынок Британии в мае показал рост

Car.ruиещё 1
10 июня 2021
Автомобильный рынок в Британии в мае 2021 года показал рост. Аналитики объясняют увеличение реализации низкой базой прошлого года.
Автомобильный рынок Британии в мае показал рост
Фото: Car.ruCar.ru
Статистика показывает, что Британский автомобильный рынок в мае увеличился в 7,7 раза. Всего за указанный период дилерские центры реализовали 156 737 новых автомобилей. В SMMT объясняют такой большой рост низкой базой 2020 года, когда дилерские центры в стране были закрыты.В начале 2021 года местные автосалоны могли предоставлять только дистанционную продажу транспортных средств. Уже с 12 апреля дилеры вновь открыли двери для клиентов.Несмотря на такой большой рост, результат мая этого года еще не доходит до уровня 2019 года. Если сопоставить результат по продажам в указанном периоде с результатом мая 2019 года, можно заметить падение на 13,2%.
Напомним, что всего с начала года по конец мая на рынке Великобритании было реализовано 723 845 новых автомобилей. Лидером по продажам в мае стал Volkswagen, который реализовал 16 413 автомобилей. Следом за ним идет компания Audi, продажи которой составили 12 839 автомобилей.
Тройку лидеров закрывает марка Ford с показателем 11 433 проданных авто. В ТОП-5 аналитики отметили компанию BMW и Vauxhall.
Автоновости,Vauxhall,BMW,Audi,Volkswagen,Ford,
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