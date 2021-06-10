Автомобильный рынок Британии в мае показал рост

Статистика показывает, что Британский автомобильный рынок в мае увеличился в 7,7 раза. Всего за указанный период дилерские центры реализовали 156 737 новых автомобилей. В SMMT объясняют такой большой рост низкой базой 2020 года, когда дилерские центры в стране были закрыты.В начале 2021 года местные автосалоны могли предоставлять только дистанционную продажу транспортных средств. Уже с 12 апреля дилеры вновь открыли двери для клиентов.Несмотря на такой большой рост, результат мая этого года еще не доходит до уровня 2019 года. Если сопоставить результат по продажам в указанном периоде с результатом мая 2019 года, можно заметить падение на 13,2%.