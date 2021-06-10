Новый хэтчбек Honda Civic дебютирует до конца месяца

Салон меж тем будет вдохновлён европейской линейкой Honda. Его выполнят в новом для компании ключе: с узкой передней панелью, отдельно стоящим центральным дисплеем, скрытыми дефлекторами вентиляции (они находятся под декоративной накладкой с узором в виде сот) и более качественными материалами отделки. Новшествами для Civic станут полностью цифровой «приборка» на 10,2-дюйма, «мультимедийка» с девятидюймовым сенсорным экраном и аудиосистема Bose с 12 динамиками.

Гамма двигателей седана Civic состоит из двух агрегатов: «атмосферника» 2.0 (160 сил и 187 Нм) и полуторалитровой «турбочетверки» (182 силы и 240 Нм), у которой система изменения фаз VTEC отныне есть не только на впуске, но и на выпуске. Вероятно, хэтчбек получил такие же моторы, но в отличие от четырехдверки будет предлагаться и с шестиступенчатой «механикой». Для седана доступен только вариатор с функцией Step-Shift, имитирующей физические переключения при резких ускорениях.