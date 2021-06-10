Новый хэтчбек Honda Civic дебютирует до конца месяца

Внешность нового Honda Civic
в кузове хэтчбек пока не раскрыта. Есть только тизер, но и тот малоинформативный. Впрочем, серьезных отличий от седана
в этом плане ждать не стоит, а значит пятидверка будет скроена по тем же лекалам — это и приземистый силуэт с удлиненным капотом и заниженной линией остекления, и расширенная задняя колея, и полностью светодиодная оптика. Концепцию fun-to-drive подчеркнет более жесткий кузов и перекалиброванная подвеска, с идеальным балансном остроты реакций и комфорта.