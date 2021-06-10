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Новый хэтчбек Honda Civic: первое изображение

Motor.ruиещё 1
3 часа назад
В апреле компания Honda представила седан Civic одиннадцатого поколения, а в конце июня к нему присоединится модель в кузове хэтчбек. Пятидверку впервые будет выпускать американский завод, предприятие в городе Гринсберг, Индиана, и в отличие от седана она будет предлагаться в том числе с механической коробкой передач. Поставки машин в дилерские центры по всей Америке начнутся до конца года.
Новый хэтчбек Honda Civic дебютирует до конца месяца
Фото: © Honda© Honda
Внешность нового Honda Civic в кузове хэтчбек пока не раскрыта. Есть только тизер, но и тот малоинформативный. Впрочем, серьезных отличий от седана в этом плане ждать не стоит, а значит пятидверка будет скроена по тем же лекалам — это и приземистый силуэт с удлиненным капотом и заниженной линией остекления, и расширенная задняя колея, и полностью светодиодная оптика. Концепцию fun-to-drive подчеркнет более жесткий кузов и перекалиброванная подвеска, с идеальным балансном остроты реакций и комфорта.
Седан Honda Civic одиннадцатогоо поколения
Салон меж тем будет вдохновлён европейской линейкой Honda. Его выполнят в новом для компании ключе: с узкой передней панелью, отдельно стоящим центральным дисплеем, скрытыми дефлекторами вентиляции (они находятся под декоративной накладкой с узором в виде сот) и более качественными материалами отделки. Новшествами для Civic станут полностью цифровой «приборка» на 10,2-дюйма, «мультимедийка» с девятидюймовым сенсорным экраном и аудиосистема Bose с 12 динамиками.
Седан Honda Civic одиннадцатогоо поколения
Гамма двигателей седана Civic состоит из двух агрегатов: «атмосферника» 2.0 (160 сил и 187 Нм) и полуторалитровой «турбочетверки» (182 силы и 240 Нм), у которой система изменения фаз VTEC отныне есть не только на впуске, но и на выпуске. Вероятно, хэтчбек получил такие же моторы, но в отличие от четырехдверки будет предлагаться и с шестиступенчатой «механикой». Для седана доступен только вариатор с функцией Step-Shift, имитирующей физические переключения при резких ускорениях.
Автоновости,Honda Civic,Honda,
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