Михаил Черников. Проект закона МВД предлагает сделать добровольной процедуру техосмотра для владельцев легковых автомобилей, заявил руководитель российской Госавтоинспекции

«МВД подготовило предложения в правительство Российской Федерации по внесению изменений в ФЗ 170 «О техническом осмотре» и 196 «О безопасности дорожного движения», где процедуру прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей предложено сделать не обязательной, а добровольной», – пояснил Черников РИА «Новости».

Он пояснил, что ответственные автолюбители хотят, чтобы их машины были исправны, потому должны проходить процедуру добровольно. При этом автомобили, участвующие в перевозках, такие как такси, грузовики, автомобили предприятий и организаций, а также автобусы, по-прежнему будут обязаны проходить ТО.

Госавтоинспекция сможет сосредоточиться на организации и проведении техосмотров автобусов и такси, так как законом предусмотрено участие сотрудников ГИБДД в этой процедуре. Нередко техническая неисправность является сопутствующей причиной ДТП при оказании услуг по перевозке пассажиров и грузов.

Глава ведомства пояснил, что гражданам для собственного комфорта и безопасности надо владеть полными данными о техническом состоянии машины. Сегодня же много водителей оплачивают техосмотр только для того, чтобы оформить ОСАГО, но на деле машина не проходит реальную диагностику, указал Черников. диагностику, отметил глава Госавтоинспекции.

«Инициатива МВД в части добровольности прохождения техосмотра даст возможность автовладельцам оценить состояние своего транспортного средства в условиях комфорта, что в свою очередь позволит в будущем сократить количество ДТП по причине технической неисправности автомобилей», – указал он.

Также МВД предлагает разрешить водителям получать ОСАГО без техосмотра личного автомобиля и диагностической карты, сообщил Черников.

В то же время МВД предложило отделить ОСАГО от диагностической карты, в случае принятия такого проекта закона получение ОСАГО не будет зависеть от наличия такой карты.

Напомним, 25 февраля стало известно о решении правительства отложить введение нового порядка техосмотра автомобилей на 1 октября.