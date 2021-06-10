Что считается умышленным сокрытием номерных знаков?

В Уголовном кодексе РФ есть статья 326, которая предусматривает наказание за уничтожение или подделку идентификационного номера машины. Теперь депутаты хотят внести в нее поправки, согласно которым людей станут наказывать за намеренное сокрытие номеров с целью не платить штрафы.

Если власти примут поправки, то за поездки с подложными номерами водителей будут наказывать исправительным сроком на год или обязательными работами до 300 часов. Эксперты попытались выяснить, можно считать такими залепленные снегом нечитаемые и нестандартные знаки.

Нечитаемым является знак, если с расстояния 20 метров ночью нельзя различить как минимум одну цифру или букву заднего знака, а в светлое время - переднего или заднего. Нестандартный знак, в свою очередь, не соответствует тем нормам, которые закон предъявляет к его использованию.

Есть еще и подложные номера, то есть не соответствующие размерам собственной группы средств передвижения. Сюда входят таблички с измененными толщиной букв и цифр, характером очертаний и формой. Если шофер прикрепил к автомобилю отличающийся от вписанного в регистрационный документ машины знак, то он тоже считается подложным.