Депутат обвинил Минтранс в незаконных штрафах россиян

Он также потребовал сообщить, количество уже установленных средств видеонаблюдения, а также объяснить за счет каких средств они были закуплены. В Минтрансе разработку новых норм подтвердили, однако оперативно ответить на вопрос о законности штрафов за среднюю скорость не смогли. При этом в ведомстве отметили, что это позволит повысить уровень безопасности дорожного движения. Однако, по мнению Старовойтова, меры вводятся только для увеличения количества штрафов.