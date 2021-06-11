Депутат обвинил Минтранс в незаконных штрафах россиян

Ранее стало известно, что в правительстве РФ
хотят ужесточить наказание
для водителей. Превышение скорости, за которое водитель получает штраф, может снизиться до 10 километров в час. Новый порог рассматривают для ведения в городах, на трассах планируют оставить возможность превышения на 20 км/ч. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев
предложил ввести штрафы для автомобилистов за превышение скорости на один километр в час, пишет «Ридус
». Он обосновывает это тем, что такое превышение уже является нарушением правил дорожного движения, поясняет телеканал 360
.