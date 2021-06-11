Только 10% водителей сохраняют спокойствие за рулём

Специалисты портала “Дром” провели исследование и выяснили, что почти 90% автомобилистов срывается во время управления транспортным средством. И только 10% всегда сохраняют спокойствие.

Фото: car.ru car.ru

“Дром” проводил большое исследование в виде опроса среди автомобилистов. Его результаты показали, что 70% респондентов часто срываются на других участников дорожного движения. Как правило, несдержанность направлена на других водителей.

30% опрошенных указали на то, что они ругаются на пешеходов. Что касается дорожных служб, они вызывают недовольство почти у каждого четвертого автомобилиста. Водители двухколесных транспортных средств не остаются в стороне. Мотоциклисты и велосипедисты попадают под волну гнева 19% и 16% опрошенных водителей.