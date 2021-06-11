Искусственный интеллект будет искать ямы на дорогах

"Билайн" совместно с одним из регионов России запустит пилотный проект, в рамках которого нейросеть, обученная специалистами компании, будет искать неровности и ямы на автомобильных дорогах общего пользования. При помощи дронов планируется собрать фотографии некоторых участков дорожного полотна, после чего нейронная сеть определит кадры, где есть неровности или ямы", - сообщили в компании.
"ИИ способен систематизировать и анализировать большие объемы данных и существенно сокращать время на принятие важных решений. Мы планируем использовать нейросеть для поиска ям на дорогах общего пользования. Это позволит быстрее искать неровности, классифицировать их и тем самым снизить аварийность. Пилотный проект с одним из регионов России запустится уже в ближайшее время", - сказал директор по продуктам и технологиям больших данных "Билайн" Константин Романов.