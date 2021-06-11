Искусственный интеллект будет искать ямы на дорогах

Ранее при помощи нейросети Beeline AI специалисты digital-блока разработали решение по анализу снимков с дронов специально для поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", которому искусственный интеллект помогает в спасении людей. За два года применения Beeline AI с воздуха было найдено 27 человек, только в 2020 году искусственный интеллект "отсмотрел" 650 тыс. снимков, сопровождал отряд "Лиза Алерт" в 15 тыс. поисковых треках, проанализировал территорию 330 тыс. кв. км.