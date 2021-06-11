Бензин подорожал в 67 российских регионах

В период с 31 мая по 6 июня в 67-ми центрах российских субъектов увеличились расценки на автомобильный бензин.

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По заявлению экспертов, больше всего подорожал бензин на территории Салехарда – на 2,2 процента. Стоимость топлива в Севастополе поднялась примерно на 1,1%. Повышение горючего в Красноярске достигло 1,1%. На территории Москвы и Санкт-Петербурга подорожание бензина составило 0,3 процента.

Представители Росстата заявили, что на наблюдаемых автозаправках в столице цена на 92-ой бензин достигла 44,40 – 45,88 руб. Топливо аналогичной марки в СПб реализовывалось за 43,80 – 45,75 руб.

95-ый бензин в российской столице на прошлой неделе стоил 48,69 – 52,1 руб. На территории СПб такое топливо оценили в 47,50 – 50,18 руб.

98-ой бензин в столице Российской Федерации реализовывался за 49,99 – 58,19 руб. В Санкт-Петербурге цена на такое горючее достигла 55,60 – 58,16 руб.