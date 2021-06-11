«Яндекс. Драйв» запустил новую услугу для бизнеса

У «Яндекс.Драйва» появилась новая услуга под названием «Выделенный автопарк». Клиенты с ее помощью могут создавать личный автопарк как из новых машин, так и из актива сервиса.

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«Яндекс.Драйв» увеличивает свой опыт по обслуживанию большого количества автомобилей каршеринга и предлагает корпоративным клиентам очередную полезную услугу. Внедренная в машины телематика и личный кабинет окажут помощь в оптимизации логистики и повышении уровня безопасности поездок. Главные преимущества продукта: мониторинг стиля управления и контроль за состоянием транспортного средства и бесключевой доступ к машинам для сотрудников.

«Яндекс.Драйв» автоматизировал кабинет для «Выделенного парка». Уже ныне можно без проблем просматривать историю поездок, добавлять работников и получать закрывающие сообщения. Появилась возможность контролировать распределение средств перемещений по населенному пункту и их статус: в режиме реального времени видеть на карте, какой автомобиль был взят в аренду и кто именно находится за рулем.