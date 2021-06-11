Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

«Треугольники видимости» — новый метод борьбы с парковкой перед пешеходным переходом

Car.ru
2 часа назад
Российские автомобилисты совершенно не боятся штрафов и возможности эвакуации транспортных средств за остановку последних в неположенном месте. Многие водители идут на нарушение осознанно, так как у них нет другого выбора. В условиях заполненных транспортными средствами и людьми городов невозможно разместить личный автомобиль. В результате приходится искать свободную парковку, что не всегда возможно из-за ограниченности времени. Поэтому автомобили останавливают в самых нестандартных местах - на тротуарах, газонах и даже детских площадках. Власти Южно-Сахалинска нашли принципиально новый способ борьбы с подобными автомобилистами. Для этого они установили на одном из перекрестков "треугольники видимости".
В России нашли метод борьбы с парковкой перед переходом
Фото: Car.ruCar.ru
Чтобы автомобилисты не оставляли свои транспортные средства перед нерегулируемыми пешеходными переходами, власти в Южно-Сахалинске решили применить новый способ. Для этого за несколько метров до пешеходного перехода начали ставить пластиковые бордюры, которые создают треугольники видимости. Последним называют пространство, благодаря которому пешеход, выходящий на дорогу, будет хорошо заметен всем автомобилистам.В ГИБДД Сахалинской области комментируют недовольство автомобилистов тем, что в регионе слишком мало парковочных мест. В отделении заявляют, что они не отбирают парковки и не загружают улицы, как утверждают многие. Главной целью является обеспечение автомобилистам хорошего обзора перед пешеходными переходами.Горожане подобную инициативу от властей оценили довольно отрицательно. Автомобилисты действительно полагают, что у них отбирают законные места для парковок и специально загружают улицы. При этом многие выдвигают собственные инициативы. Одни полагают, что вместо треугольников следует провести капитальный ремонт тротуаров и организовать новые автомобильные стоянки.
Госавтоинспекция быстро отреагировала на данное предложение и дала собственный ответ. В нём приводилась статистика, согласно которой, в нескольких местах пластиковые бордюры помогли существенно сократить аварийность. После установки такого оборудования на 40% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, число пострадавших снизилось на 38%, а погибших на 50%. Кроме того, установка треугольников позволила обеспечить увеличение интенсивности проезда на 25%.
Однако, данный ответ совсем не приносит результатов автомобилистам, которые усердно бьются за увеличение парковочных мест. Решение одной проблемы не приводит к решению вопросов, связанных с другой проблемой. Многочисленные опросы показывают, что всего 20% автомобилистов в России не имеют претензий к состоянию парковочных зон для транспортных средств. При этом 38% респондентов отмечают, что местным властям следует заняться решением данного вопроса как можно быстрее. Такая неоднозначная статистика объясняется особенностями регионов. Там, где автомобильный парк не такой объемный, вопрос с парковочными местами не встает остро. Если же рассматривать Москву и прочие крупные города, здесь проблема является актуальной.
Итог. Власти Южно-Сахалинска нашли способ борьбы с нарушителями на дорогах, которые паркуют автомобили в неположенном месте. Перед нерегулируемыми пешеходными переходами начали устанавливать специальные треугольники видимости.
Автоновости,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители