В России нашли метод борьбы с парковкой перед переходом

Чтобы автомобилисты не оставляли свои транспортные средства перед нерегулируемыми пешеходными переходами, власти в Южно-Сахалинске решили применить новый способ. Для этого за несколько метров до пешеходного перехода начали ставить пластиковые бордюры, которые создают треугольники видимости. Последним называют пространство, благодаря которому пешеход, выходящий на дорогу, будет хорошо заметен всем автомобилистам.В ГИБДД
Сахалинской области комментируют недовольство автомобилистов тем, что в регионе слишком мало парковочных мест. В отделении заявляют, что они не отбирают парковки и не загружают улицы, как утверждают многие. Главной целью является обеспечение автомобилистам хорошего обзора перед пешеходными переходами.Горожане подобную инициативу от властей оценили довольно отрицательно. Автомобилисты действительно полагают, что у них отбирают законные места для парковок и специально загружают улицы. При этом многие выдвигают собственные инициативы. Одни полагают, что вместо треугольников следует провести капитальный ремонт тротуаров и организовать новые автомобильные стоянки
.