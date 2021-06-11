В России нашли метод борьбы с парковкой перед переходом

Российские автомобилисты совершенно не боятся штрафов и возможности эвакуации транспортных средств за остановку последних в неположенном месте. Многие водители идут на нарушение осознанно, так как у них нет другого выбора. В условиях заполненных транспортными средствами и людьми городов невозможно разместить личный автомобиль. В результате приходится искать свободную парковку, что не всегда возможно из-за ограниченности времени. Поэтому автомобили останавливают в самых нестандартных местах - на тротуарах, газонах и даже детских площадках. Власти Южно-Сахалинска нашли принципиально новый способ борьбы с подобными автомобилистами. Для этого они установили на одном из перекрестков "треугольники видимости".