Автомобили в России: сколько их приходится на 1000 человек?

Аналитики привели цифры, которые свидетельствуют об уровне обеспеченности транспортными средствами в России. Эксперты представили показатель по состоянию на 1 января текущего года. На тысячу российских жителей приходилось 313 «легковушек».

Фото: car.ru car.ru

Рассматривая это значение в федеральных округах, стоит отметить, что самый высокий уровень так называемой «автомобилизации» зафиксирован в северо-западной части страны и на Урале – на 1000 человек по 327 транспортных средств.

Еще в 3 округах обеспеченность машинами больше, чем в среднем по Российской Федерации. Например, в Центральном округе показатель составляет 324 авто/1000 чел., Дальневосточном – 323 авто/1000 чел., Южном – 322 авто/1000 чел., Поволжье – 310 авто/1000 чел., Сибири – 307 авто/1000 чел.