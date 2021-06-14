Эксперт рассказал об опасных для водителей лекарствах

Он также отметил, что необходимо обращать внимание на прием лекарств, которые содержат алкоголь и такие вещества, как фенобарбитал, который также может дать положительный результат теста на наркотики. Одним из самых опасных для водителей препаратов является корвалол. Он, по слова Холодова, на анализе может показать как алкогольное, так и наркотическое опьянение. Автоэксперт уточнил, что после принятия этого лекарства, не стоит садиться за руль около недели.