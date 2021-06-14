Представлен обновленный кроссовер Subaru Forester

Фирма Subaru представила обновленный Forester для японского рынка. Кроссовер пятого поколения изменился внешне, обзавелся модернизированным комплексом систем активной безопасности EyeSight, отличился перенастроенной подвеской, а также расширенными возможностями персонализации интерьера и экстерьера. Моторную гамму и трансмиссию доработки не коснулись. На внутреннем рынке заказы на новинку уже принимают; леворульная версия дебютирует в ближайшие недели.

Фото: Обновленный Subaru Forester Обновленный Subaru Forester

Проще всего узнать обновленный Subaru Forester спереди — новинку выдают светодиодные фары сложной формы, иная решётка радиатора и бампер. Вдобавок, для кроссовера стали доступны 18-дюймовые колёсные диски иного дизайна, а палитра цветов пополнилась тремя новыми оттенками.

С кормы отличить Forester образца 2021 года непросто: поменялась разве что накладка на заднем бампере и шильдики. Нет изменений и по салону, но покупатель вправе выбирать новые отделочные материалы, а возможности персонализации интерьера расширились.

В Японии силовые агрегаты у Subaru Forester прежние. Кроссовер продаётся только с постоянным полным приводом и вариатором Lineartronic, базовая модель оснащается 2,0-литровым 145-сильным (188 Нм) оппозитным «атмосферником», за доплату доступны гибридная установка e-Boxer с тем же бензиновым двигателем и 16-сильным (65 Нм) электромотором, а топовый Forester комплектуется оппозитной 177-сильной (300 Нм) «турбочетвёркой» 1.8.В Стране восходящего солнца заказы на обновленный Subaru Forester уже принимают. В ближайшие недели по похожему сценарию доработают леворульные «глобальные» кроссоверы.