Водителям возместят расходы на несправедливые штрафы

Несправедливо привлеченный к ответственности водитель имеет право не только на защиту своих интересов, но и на возмещение судебных расходов, на нее потраченных. В частности, при привлечении к делу юристов. Тем более если судами установлено, что даже события нарушения не было. Таков закон. Однако на деле все оказывается не так просто. Некоторые судьи уверены, что, несмотря на установленную незаконность акта, по которому водителя наказали, необходимо еще доказать вину того, кто этот акт вынес. И только тогда можно рассчитывать на возмещение судебных расходов. Но Верховный суд указал на незаконность таких решений. Ранее на это указывал Конституционный суд.

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Итак, некто Кулешов попал в ДТП. Он врезался в оказавшийся на его пути автомобиль. Инспектор, приехав на место, решил, что раз он врезался в зад другого автомобиля, значит, не соблюдал положенную дистанцию. И привлек его к ответственности по части 1 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях, назначив штраф 1500 рублей. Однако в постановлении он указал, что Кулешов нарушил пункты правил, устанавливающие требования к водителям соблюдать безопасную скорость. И получилось, что нарушил водитель одно, а штраф ему выписали за другое. Он не согласился с таким решением, обратился к адвокату, и это решение было оспорено сначала в районном суде, а потом в апелляционном.

Апелляционная инстанция, опираясь на это противоречие, отменила решение нижестоящего суда, направив дело на новое рассмотрение. Рассмотрев его повторно, районный суд отменил постановление, признав, что в действиях Кулешова не было состава нарушения.

После этого Кулешов подал новый иск, на сей раз - к МВД , с требованием возместить ему расходы на защитника. В обоснование были представлены договоры с адвокатом на общую сумму 111 тысяч рублей. Районный суд признал надлежащим ответчиком МВД России и обязал выплатить из казны 54 тысячи рублей. Снижение суммы суд обосновал тем, что Кулешов имеет право на возмещение расходов на оплату юридической помощи в необходимых и разумных пределах. И установил сам эти пределы.

Но апелляционная инстанция и вовсе отменила это решение, сославшись на то, что вред, причиненный действиями должностных лиц правоохранительных органов, возмещается только при наличии их вины. Вина же должностного лица, вынесшего постановление, отсутствует, а прекращение производства по делу не свидетельствует о незаконности его действий. Это решение поддержал и кассационный суд. Однако Верховный счел его незаконным.

Он пояснил, что по части 1 статьи 24.7 КоАП расходы на оплату юридической помощи не включены в перечень издержек по делу об административном правонарушении.

Суд устанавливает, привлекали ли незаконно водителя к ответственности, понесены ли расходы, и если это так, то назначает возмещение ущерба

Согласно статье 1069 Гражданского кодекса, вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий государственных органов либо должностных лиц, в том числе в результате издания не соответствующего закону акта этого органа, подлежит возмещению. Из положений закона и разъяснений Пленума ВС в их совокупности следует, что по общему правилу вред возмещается при наличии вины причинителя. Однако в случае возмещения в таком порядке судебных расходов по делу об административном правонарушении лицо, в пользу которого состоялось судебное решение, имеет право на возмещение судебных расходов вне зависимости от наличия или отсутствия вины противоположной стороны в споре. Суды не учли правовую природу судебных издержек по делу об административном правонарушении, о взыскании которых просил истец, а потому вынесли незаконное постановление, отметил ВС.

Такая же позиция была изложена в постановлении Конституционного суда от 15 июля 2020 года. Согласно этому документу, суд устанавливает правомерность или неправомерность требований заявителя. Грубо говоря, устанавливает, было ли незаконное привлечение его к ответственности и действительно ли он понес расходы, доказывая свою невиновность. И если его требования правомерны, то расход возмещается в полном объеме. В данном случае - из казны РФ.

Верховный суд вернул дело в апелляционную инстанцию, позиция которой оказалось не только незаконной, но и несколько странной. Ведь, согласно ее логике, ни в чем не виноватый человек, которого незаконно привлекли к ответственности, отстояв свою правоту в суде, все равно остается наказанным деньгами. И немалыми. А ведь он понес расходы, чтобы восстановить справедливость.