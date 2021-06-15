Opel привезет в Россию шесть новых моделей за три года

Компания Opel привезёт в Россию шесть новых моделей за три года. О грядущем расширении гаммы Opel в нашей стране рассказал порталу 110km.ru бренд-менеджер марки в регионе Евразия Евгений Казимирчук. Специалист не стал в деталях раскрывать планы Opel, но дал понять, что в ближайшее время на наш рынок может выйти новая Mokka, а в будущем поклонники марки могут ждать появления не только кроссоверов и коммерческих моделей, но и обычных легковушек.

Фото: © Opel © Opel

В настоящий момент линейка Opel в России состоит из двух кроссоверов (Crossland и Grandland X), минивэнов Vivaro/Zafira Life и «каблучков» Combo Life/Combo Cargo. Продажи в 2020 году оказались невелики (реализовано менее 600 автомобилей), но по оценке Евгения Казимирчука скромный результат объясняется не отсутствием интереса к марке, а сложностями с поставками автомобилей из Европы.

Бренд-менеджер Opel отметил, что большинство покупателей кроссовера Grandland X выбирали топ-версию Cosmo (от 2 559 000 рублей), а объемообразующей моделью в статистике продаж пока является минивэн Zafira Life (от 2 829 900 рублей).

Что касается грядущего расширения гаммы Opel, то заряжаемых гибридов и электромобилей в России пока можно не ждать, но как только в нашей стране появится зарядная инфраструктура, а государство начнёт стимулировать продажи таких машин, немецкая марка сразу же привезёт «батарейные» версии.