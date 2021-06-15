Правила применения шипованных шин предложили ужесточить

В нем перечислены меры, направленные на законодательное и нормативное регулирование вопроса эксплуатации шипованных шин. Предлагается штрафовать водителей, использующих летом такие покрышки, на две тысячи рублей (сегодня формально запрещено ездить на шипованных шинах в июне-августе, но штрафы за нарушение в КоАП не описаны). Уточняется, что штрафовать не будут водителей, которые перемещаются между городами и регионами с разными разрешительными периодами для шипов.