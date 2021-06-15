Сочи стал лидером по количеству машин в России

В Сочи на тысячу жителей приходится 442 тысячи автомобилей, при этом в Санкт-Петербурге и Москве 369 и 340 тысяч соответственно. Такие данные ГИБДД были озвучены на совещании Сочинского делового клуба, пишет «МК на Кубани».

Фото: ТАСС ТАСС

После приостановки авиасообщения с Турцией на майские праздники Сочи посетило на 55% больше отдыхающих, чем в 2019 году. Загруженность инфраструктуры курорта местами доходила до 90-100%. При этом жители Сочи призвали туристов не приезжать на отдых на своих автомобилях, так как по городу уже невозможно передвигаться из-за пробок.

В ходе совещания Сочинского делового клуба было отмечено, что ситуация на дорогах значительно ухудшилась с началом курортного сезона, так как многие отдыхающие предпочитают приезжать на личном транспорте.

Так, в этом году во время зимнего сезона через пост Магри в город въехало свыше 67 тысяч машин, а через пост Псоу порядка 34 тысяч автомобилей. Всего за два года количество въезжающего транспорта возросло в полтора раза.

Сочи занимает первое место в рейтинге по количеству автомобилей на человека, при этом пропускная способность дорожной полосы на курорте в сутки составляет 1400 машин. В Адлерском районе в сезон количество автомобилей проезжающих по двум полосам в день превышает 12 тысяч.