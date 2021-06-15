Госдума отменила обязательный техосмотр для ОСАГО

Госдума приняла закон, отменяющий проведение обязательного технического осмотра машины для получения полиса ОСАГО. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом парламентарии отменили действующую сейчас норму, согласно которой купить полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств можно было только после предъявления техосмотра автомобиля. Закон должен будет вступить в силу с 22 августа 2021 года.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, с изменением правил получения ОСАГО «все согласны» - и ГИБДД , и автостраховщики, и Банк России

«Получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром», - пояснил он.

Парламентарий отметил, что ранее были случаи, когда полис ОСАГО покупался в последний день действия диагностической карты. И дальше действовал только полис, но не карта.

«Еще одной проблемой является недостаток станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона. В результате, люди опять же вынуждены покупать диагностические карты. Поэтому незачем привязывать получение полиса ОСАГО к диагностической карте и техосмотру», - уверен он.