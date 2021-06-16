Перечислены самые популярные цвета автомобилей у россиян

Специалисты аналитического агентства выяснили, какие цвета кузова выбирают мужчины и женщины в России при покупке нового автомобиля.

Фото: Петр Болховитинов, «Вечерняя Москва» Петр Болховитинов, «Вечерняя Москва»

Так, три самых популярных цвета кузова — белый, черный и серебристый — остаются неизменными уже много лет вне зависимости от пола его будущего владельца. За белый цвет проголосовали 26,6 процента мужчин и 24,3 процента женщин. Черный цвет тоже больше по душе мужчинам, чем женщинам — 21 процент против 16,6 процента. А вот серебристый чаще выбирают женщины (15,9 процента), чем мужчины (12,7 процента).

В пятерку самых популярных также попали серый и синий цвета. Среди женщин оба цвета набрали равное число голосов – по 10,7 процента. А вот мужчины чаще предпочитают нейтральный серый (14,1 процента), чем синий (8,3 процента).

Более редкие цвета, такие как коричневый и зеленый, получили примерно равное количество голосов от обеих групп: 8 процентов мужчин и 7,6 процента женщин выберут коричневый, а 1,7 процента и 1,8 процента — зеленый.

За красный цвет проголосовали 10,6 процента женщин и только 3,6 процента мужчин. Поэтому можно сказать, что машины красного цвета считаются «женскими», передает издание « Автостат ».