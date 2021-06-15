Volkswagen возродит микроавтобус Samba

Возрожденная модель Volkswagen Samba должна получить разные версии двигателей, включая электрический. Год назад Volkswagen представила модель под брендом e-Samba. Речь идёт об электрической модификации культового автобуса Samba.

При этом немецкий автобренд зарегистрировал некоторое количество других знаковых шильдиков, включая e-Thing, e-Kubel, e-Beetle, e-Golf Classic и e-Karmann. По мнению экспертов, Volkswagen остановился на схеме названий со строчной литерой «e» вместе с дефисом. Но недавняя патентная заявка говорит об обратном.

Volkswagen 4 июня текущего года подал заявку на наименование Samba. Эксперты отмечают, что регистрация товарного знака необходима для охвата категорий машин. Фирмы часто упоминают в патентных заявках электрические двигатели. Вследствие этого отсутствие такой терминологии интригует.

VW раньше интересовалась возвращением культовой версии автобуса Samba. Вследствие этого торговый бренд никого не удивил. Концепция ID.Buzz имела довольно современный вид. Как будто она основана на электрической «тележке» MEB, как и Volkswagen ID.4 текущего года.