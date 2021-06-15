Hyundai запустит летающие такси в аэропортах в 2025 году

Компания Hyundai Motor решила ускорить темпы разработки воздушного транспорта. Как рассказал исполнительный глобальный операционный директор Hyundai Хосе Муньос на конференции Reuters Events Car of the Future, первые летающие такси южнокорейской марки могут начать эксплуатировать в крупнейших аэропортах США уже в 2025 году. Ранее компания называла другую ориентировочную дату – 2028 год.

Фото: Hyundai Hyundai

Муньос отметил, что зарождающийся рынок воздушного транспорта в компании рассматривают как отличную возможность роста. Он также добавил, что «абсолютно уверен», что технологии будут развиваться в этом направлении.

Кроме летающих пассажирских автомобилей, в будущий воздушный автопарк войдут транспортные средства, которые можно будет использовать для перевозки коммерческих грузов, добавил Муньос. Со временем Hyundai хочет наладить целую сферу услуг, связанных с воздушным транспортом, которая позволит разгрузить дороги мегаполисов.

«Когда речь заходит о технологиях будущего, никогда не бывает слишком рано. Первопроходцы становятся победителями», – сказал топ-менеджер.

Hyundai создала специальное подразделение для разработки летающих автомобилей в 2019 году и запланировал инвестировать в него 1,5 миллиарда долларов в течение шести лет. Главой подразделения стал Шин Чжевон, который до этого три десятилетия работал в NASA

Сейчас компания работает над аэротакси вместимостью от пяти до шести человек: они смогут перемещать людей из загруженных городских центров в аэропорты, где будут приземляться на крышу центров связи наземного и воздушного транспорта – «хабов».

В разработке летающих машин Hyundai сотрудничает с американским сервисом перевозки пассажиров Uber. В начале января компании представили концепт пятиместного аэротакси S-A1 с восемью роторами: четыре отвечают за маневрирование, и еще четыре – за вертикальный взлет и посадку. Максимальная скорость аппарата – 290 километров в час, а высота полета варьируется от 300 до 600 метров.