Land Rover Defender 90 получил нестандартный тюнинг

Мастера ателье Startech необычным образом доработали актуальную внедорожную версию Land Rover Defender
90. Трёхдверный внедорожник получил многоспицевые 23-дюймовые антрацитовые диски Monostar E.
В транспортном средстве занизили подвеску. Запасное колесо заменили рисунком британского флага. Изюминкой интерьера являются яркие анодированные болты. Салон транспортного средства за доплату можно перешить кожей либо алькантарой любой расцветки, индивидуализировать прострочку, а также заказать специальные тиснения.
Авто получило низкопрофильные шины Yokohama с размерами 305/35 R23. Основой транспортного средства является версия Defender 90 с богатым оснащением. Обвес получил оттенок кузова. Для бамперов и фар предусмотрены неброские накладки. На капоте надпись Land Rover
заменило название Startech. Среди технических доработок стоит выделить перенастройку пневмоподвески. Ради лучшей управляемости клиренс уменьшили на 35 мм.
В салоне на дверных картах, передней панели и центральном тоннеле размещаются яркие болты. На педалях установлены алюминиевые накладки. Стандартные серые или чёрные крепления можно заменить голубыми, золотистыми или вишнёвыми элементами.
В Startech могут интерьер изменить до неузнаваемости. На демонстрационном кроссе сохранили сдержанный стиль с красной прострочкой и тёмной обшивкой.