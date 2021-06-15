Land Rover Defender 90 получил нестандартный тюнинг

Мастера ателье Startech необычным образом доработали актуальную внедорожную версию Land Rover Defender 90. Трёхдверный внедорожник получил многоспицевые 23-дюймовые антрацитовые диски Monostar E.

В транспортном средстве занизили подвеску. Запасное колесо заменили рисунком британского флага. Изюминкой интерьера являются яркие анодированные болты. Салон транспортного средства за доплату можно перешить кожей либо алькантарой любой расцветки, индивидуализировать прострочку, а также заказать специальные тиснения.

Авто получило низкопрофильные шины Yokohama с размерами 305/35 R23. Основой транспортного средства является версия Defender 90 с богатым оснащением. Обвес получил оттенок кузова. Для бамперов и фар предусмотрены неброские накладки. На капоте надпись Land Rover заменило название Startech. Среди технических доработок стоит выделить перенастройку пневмоподвески. Ради лучшей управляемости клиренс уменьшили на 35 мм.

В салоне на дверных картах, передней панели и центральном тоннеле размещаются яркие болты. На педалях установлены алюминиевые накладки. Стандартные серые или чёрные крепления можно заменить голубыми, золотистыми или вишнёвыми элементами.