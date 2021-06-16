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Дом на колесах на каждый день: Hobby Vantana De Luxe K60 FT

Car.ru
1 час назад
Hobby Vantana De Luxe представляет собой дом на колесах, целью создания которого является обеспечение максимального комфорта при поездках на длительное расстояние всей семьей.
Дом на колесах на каждый день: Hobby Vantana De Luxe K60 FT
Фото: car.rucar.ru
Кузов. Корпус Vantana оборудован отличной шумоизоляцией и пеной В6. Это позволяет не только снизить уровень шума, но и укрепить кузов, сохранить тепло или прохладу и обеспечить приятную среду обитания.
Все окна оборудованы жалюзи, а также комбинированной защитой от насекомых и солнечного света. Наличие светодиодного входного света обеспечивает отличный уровень видимости при входе и выходе из фургона. Встроенная защита от дождя обеспечивает особое место, куда будет сливаться дождевая вода. Тонированные наружные стекла сделаны полностью литыми. Увеличенная толщина материала делает их намного более устойчивыми к растяжениям и деформациям, а также хорошую звукоизоляцию. Наличие новой системы уплотнения хорошо обеспечивает защиту от проникновения влаги.
Сиденья кабины обиты тканью, и могут регулироваться по двум параметрам – высоте и наклону. Они оборудованы двусторонними подлокотниками, прочными поворотными кронштейнами и хорошим уровнем боковой поддержки. Твердая обивка повторяет форму тела, что обеспечивает лучший комфорт.
Жилая зона. Здесь все сделано для удобства путешественников – большое количество шкафчиков и выемки в полу для хранения самых необходимых вещей. Имеется два варианта обивки сидений.
Спальня. Матрац для кровати, сделанный из холодной пены, обеспечивает комфортный и глубокий сон, как дома. Наличие семи различных зон жесткости обеспечивают оптимальную адаптацию к контуру тела. Имеется возможность превращения односпальных кроватей в одну большую посредством дополнительной подушки.
Кухня. Оптимальное освещение рабочей поверхности достигается за счет установки полосы светодиодов над плитой и раковиной. Наличие двух розеток на 230 В является еще одной деталью. Газовая плита и раковина сделаны из нержавеющей стали с образованием одной поверхности, что на порядок облегчает очистку. Удобное расстояние между горелками дает возможность приготовления еды даже в кастрюлях большого размера. Зажигание газового пламени происходит от электричества. При необходимости дополнительного защитного пространства, его обеспечивает двухсекционная защитная крышка. Компактная кухня представляет собой образец рационального использования свободного места в автодоме, и предлагает много пространства для приготовления вкусных блюд.
Ванная. В зеркальных шкафах есть возможность хранения всех необходимых средств по уходу, а обновленная компактная душевая комната оптимально использует свободное пространство. Туалет сделан вращающимся, поэтому для ванной остается больше места. Регулируемое окно обеспечивает хорошую вентиляцию и освещение, а матовое стекло – требуемую конфиденциальность.
Заключение. Длина фургона составляет 5998 мм, ширина – 2050 мм, расчетная масса – 3050 кг. Количество посадочных мест – 4.
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