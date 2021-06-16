Дом на колесах на каждый день: Hobby Vantana De Luxe K60 FT

Hobby Vantana De Luxe представляет собой дом на колесах, целью создания которого является обеспечение максимального комфорта при поездках на длительное расстояние всей семьей.

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Кузов. Корпус Vantana оборудован отличной шумоизоляцией и пеной В6. Это позволяет не только снизить уровень шума, но и укрепить кузов, сохранить тепло или прохладу и обеспечить приятную среду обитания.

Все окна оборудованы жалюзи, а также комбинированной защитой от насекомых и солнечного света. Наличие светодиодного входного света обеспечивает отличный уровень видимости при входе и выходе из фургона . Встроенная защита от дождя обеспечивает особое место, куда будет сливаться дождевая вода. Тонированные наружные стекла сделаны полностью литыми. Увеличенная толщина материала делает их намного более устойчивыми к растяжениям и деформациям, а также хорошую звукоизоляцию. Наличие новой системы уплотнения хорошо обеспечивает защиту от проникновения влаги.

Сиденья кабины обиты тканью, и могут регулироваться по двум параметрам – высоте и наклону. Они оборудованы двусторонними подлокотниками, прочными поворотными кронштейнами и хорошим уровнем боковой поддержки. Твердая обивка повторяет форму тела, что обеспечивает лучший комфорт.

Жилая зона. Здесь все сделано для удобства путешественников – большое количество шкафчиков и выемки в полу для хранения самых необходимых вещей. Имеется два варианта обивки сидений.

Спальня. Матрац для кровати, сделанный из холодной пены, обеспечивает комфортный и глубокий сон, как дома. Наличие семи различных зон жесткости обеспечивают оптимальную адаптацию к контуру тела. Имеется возможность превращения односпальных кроватей в одну большую посредством дополнительной подушки.

Кухня. Оптимальное освещение рабочей поверхности достигается за счет установки полосы светодиодов над плитой и раковиной. Наличие двух розеток на 230 В является еще одной деталью. Газовая плита и раковина сделаны из нержавеющей стали с образованием одной поверхности, что на порядок облегчает очистку. Удобное расстояние между горелками дает возможность приготовления еды даже в кастрюлях большого размера. Зажигание газового пламени происходит от электричества. При необходимости дополнительного защитного пространства, его обеспечивает двухсекционная защитная крышка. Компактная кухня представляет собой образец рационального использования свободного места в автодоме , и предлагает много пространства для приготовления вкусных блюд.

Ванная. В зеркальных шкафах есть возможность хранения всех необходимых средств по уходу, а обновленная компактная душевая комната оптимально использует свободное пространство. Туалет сделан вращающимся, поэтому для ванной остается больше места. Регулируемое окно обеспечивает хорошую вентиляцию и освещение, а матовое стекло – требуемую конфиденциальность.