"Автодор" продлит M12 до Омска или Краснодара

Когда хорда Екатеринбург – Краснодар будет построена, доехать от Урала до Черноморского побережья можно будет на 10 часов быстрее обычного, сообщали ранее в «Автодоре». В данный момент этот путь у автомобилистов занимает более 40 часов.

При этом организация прогнозирует дефицит рабочей силы при строительстве трассы Казань-Екатеринбург: «Мы с ним столкнулись еще в прошлом году, когда началась пандемия. Появились трудности с рабочими из стран бывшего Советского Союза – из Беларуси особенно, Украина в свое время отвалилась, Средняя Азия – и мы почувствовали дефицит рабочей силы. Сейчас мы понимаем, что такая же проблема будет и на новой трассе, потому что основные крупные игроки на рынке транспортного строительства сегодня задействованы до Казани. Тем более у наших коллег из Росавтодора тоже достаточно большая работа, требующая ресурсов».