Mercedes не собирается полностью отказываться от компактных авто

Немецкая компания сохраняет приверженность «малолитражкам», однако не всем. Ола Каллениус, являющийся генеральным директором Daimler
и Mercedes в октябре прошедшего года признал, что автобренд по всей видимости поторопился с желанием расширить существующий ассортимент компактных авто.
После этого появились слухи, что премиум-бренд в итоге планирует полностью выйти из компактного сегмента. Высшее руководство бренда на этой неделе заявляло, что фирма по-прежнему привержена малолитражным моделям, так как они являются очень успешными в вопросе расширения модельной линейки и увеличении клиентской базы автобренда.
Такие авто приносили компании хорошую прибыль, позитивно сказываясь на лояльном отношении потенциальных клиентов к марке.
Вследствие этого Mercedes не хочет полностью отказываться от современных компактных моделей. Но этот сегмент всё равно будет подвержен тщательному анализу. Компания оставит машины, которые могут приносить хорошую прибыль.
Автопроизводитель не собирается осуществлять выпуск дешёвых авто начального уровня. Таким образом были опровергнуты слухи о появлении модели суб-A-класса.