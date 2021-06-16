Mercedes не собирается полностью отказываться от компактных авто

Немецкая компания сохраняет приверженность «малолитражкам», однако не всем. Ола Каллениус, являющийся генеральным директором Daimler и Mercedes в октябре прошедшего года признал, что автобренд по всей видимости поторопился с желанием расширить существующий ассортимент компактных авто.

После этого появились слухи, что премиум-бренд в итоге планирует полностью выйти из компактного сегмента. Высшее руководство бренда на этой неделе заявляло, что фирма по-прежнему привержена малолитражным моделям, так как они являются очень успешными в вопросе расширения модельной линейки и увеличении клиентской базы автобренда.

Такие авто приносили компании хорошую прибыль, позитивно сказываясь на лояльном отношении потенциальных клиентов к марке.

Вследствие этого Mercedes не хочет полностью отказываться от современных компактных моделей. Но этот сегмент всё равно будет подвержен тщательному анализу. Компания оставит машины, которые могут приносить хорошую прибыль.