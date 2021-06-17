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Юристы объяснили, можно ли автомобилистам навсегда забыть о техосмотре

Праймиещё 2
2 часа назад
С 22 августа 2021 года полисы обязательного автострахования ОСАГО можно будет покупать без документа о прохождении техосмотра (ТО), но это не отменяет необходимость этой процедуры, пишет "Секрет фирмы".
Можно ли автомобилистам навсегда забыть о техосмотре
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Опрошенные изданием юристы объяснили, почему техосмотр все равно придется проходить.
"Если водитель без диагностической карты станет виновником ДТП и ГИБДД признает в числе причин аварии техническую неисправность автомобиля, то у него могут возникнуть неприятности. Страховая будет вправе взыскать с него по суду сумму, которую компания заплатит пострадавшей стороне в качестве страхового возмещения", — цитирует "Секрет фирмы" директора по правовым вопросам юридического сервиса Destra Бориса Фельдмана.
Другой собеседник издания, юрист "Европейской юридической службы" Евгений Иванов, напомнил, что с 1 марта 2022 года увеличится штраф за непройденный техосмотр — с 500 до 2000 рублей.
"Очевидно, что к 1 марта спрос на техосмотр вырастет настолько, что, возможно, придётся ждать время записи несколько дней или недель", — предположил Борис Фельдман и посоветовал пройти техосмотр в общем порядке, если срок диагностической карты истекает.
Издание также напомнило, что из-за антиковидных ограничений срок диагностических карт продлили на полгода для тех, у кого срок действия карт заканчивается с 1 февраля по 30 сентября. Он будет автоматически продлён на полгода, но не менее чем до 1 октября.
Автоновости,Евгений Иванов,ГИБДД,
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