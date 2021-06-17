Можно ли автомобилистам навсегда забыть о техосмотре

С 22 августа 2021 года полисы обязательного автострахования ОСАГО можно будет покупать без документа о прохождении техосмотра (ТО), но это не отменяет необходимость этой процедуры, пишет "Секрет фирмы".

Издание также напомнило, что из-за антиковидных ограничений срок диагностических карт продлили на полгода для тех, у кого срок действия карт заканчивается с 1 февраля по 30 сентября. Он будет автоматически продлён на полгода, но не менее чем до 1 октября.