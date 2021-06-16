ОСАГО сделают общим для России и Белоруссии

Договоры ОСАГО могут сделать общими для территорий России и Белоруссии, сообщается на сайте Госдумы

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Соответствующий вопрос обсуждался в среду, 16 июня, на очередной сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России.

В настоящее время в Белоруссии и России действуют разные системы ОСАГО. Договоры внутреннего страхования, заключенные в одном государстве, не действуют на территории другого.

При выезде за пределы страны владелец транспортного средства должен заключать дополнительный договор международного страхования «Зеленая карта» или договор страхования в государстве въезда. «Зеленая карта» оформляется минимум на 15 дней, минимальный срок договора страхования в Беларуси составляет также минимум 15 дней, в России – 5 дней.

Комиссия парламентского собрания по законодательству и регламенту намерена разработать законопроект, который должен унифицировать законодательства Беларуси и РФ в сфере обязательного страхования гражданской ответственности водителей.