ОСАГО сделают общим для России и Белоруссии

Договоры ОСАГО могут сделать общими для территорий России и Белоруссии, сообщается на сайте Госдумы
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Соответствующий вопрос обсуждался в среду, 16 июня, на очередной сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России.
В настоящее время в Белоруссии и России действуют разные системы ОСАГО. Договоры внутреннего страхования, заключенные в одном государстве, не действуют на территории другого.
При выезде за пределы страны владелец транспортного средства должен заключать дополнительный договор международного страхования «Зеленая карта» или договор страхования в государстве въезда. «Зеленая карта» оформляется минимум на 15 дней, минимальный срок договора страхования в Беларуси составляет также минимум 15 дней, в России – 5 дней.
Комиссия парламентского собрания по законодательству и регламенту намерена разработать законопроект, который должен унифицировать законодательства Беларуси и РФ в сфере обязательного страхования гражданской ответственности водителей.
Накануне Госдума России приняла закон, который отменяет обязательное проведение техосмотра для получения полиса ОСАГО. Теперь для получения полиса водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать проведенный техосмотр. Закон вступит в силу 22 августа.