Россиян предупредили о новых штрафах за парковку

Один из штрафов за парковку, утверждение которого стоит ждать в ближайшее время и лучше анонсировать его заранее — это штраф за парковку на выделенных во дворах местах для спецтехники — скорой помощи, пожарных машин, МЧС
, полиции. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин
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Один из наиболее "свежих" штрафов, с которым стали сталкиваться водители — это штраф за оставленные на платных парковках автомобили в зоне действия знака "Остановка запрещена" с табличкой, обозначающей такси. При этом, если водитель не увидел этот знак, то помимо штрафа по КоАП размером в три тысячи рублей машину могут еще и эвакуировать, указывает специалист. Такие случаи становятся все более частым поводом для судебных разбирательств, поскольку знаки расположены так, что далеко не всегда ясно, где оставлять машину разрешено, а где — нет.
Москвичам все чаще стали приходить штрафы за автомобили, оставленные под знаками "парковка для резидентов" даже несмотря на то, что водитель и его авто приписаны к микрорайону остановки. Штраф за такое нарушение — 2500 рублей, и он тоже стал частым явлениям в судебных заседаниях.