Россиян предупредили о новых штрафах за парковку

Один из наиболее "свежих" штрафов, с которым стали сталкиваться водители — это штраф за оставленные на платных парковках автомобили в зоне действия знака "Остановка запрещена" с табличкой, обозначающей такси. При этом, если водитель не увидел этот знак, то помимо штрафа по КоАП размером в три тысячи рублей машину могут еще и эвакуировать, указывает специалист. Такие случаи становятся все более частым поводом для судебных разбирательств, поскольку знаки расположены так, что далеко не всегда ясно, где оставлять машину разрешено, а где — нет.