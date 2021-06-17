В РФ и Белоруссии предложили ввести единый полис ОСАГО

В парламентском собрании Союза России и Белоруссии обсудили возможность унификации ОСАГО для обеих стран. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Фото: ТАСС ТАСС

Сейчас на территории двух стран действуют разные системы страхования гражданской ответственности автовладельцев. В случае приведения страхового законодательства к общему знаменателю гражданам обеих стран не придется при выезде за пределы государства приобретать так называемую зеленую карту — выездное ОСАГО минимум на 15 дней.

Опрошенные изданием эксперты указывают, что такая унификация приведет к росту цен на полисы ОСАГО на несколько процентов. При этом подорожание станет еще более заметным, если на территории Белоруссии не будут вводить пониженный региональный тариф.