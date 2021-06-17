В РФ и Белоруссии предложили ввести единый полис ОСАГО

15 июня Госдума отменила
обязательный техосмотр автомобилей для получения полиса ОСАГО. Автомобилистам больше не потребуется предъявлять диагностическую карту, подтверждающую прохождение техосмотра. Закон должен будет вступить в силу 22 августа. В настоящее время, согласно положениям закона «О безопасности дорожного движения», обязательное страхование гражданской ответственности автомобилистов производится только при условии проведения техосмотра. Новый закон исключает данную норму. С помощью нового закона хотят победить незаконный бизнес. По словам главы комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолия Аксакова, данную идею поддержали все участники рынка — ГИБДД
, автостраховщики и Банк России
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