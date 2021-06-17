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Пермячка отсудила сотни тысяч рублей за ветку, упавшую на авто

Ura.Ruиещё 1
1 час назад
Индустриальный суд Перми обязал компанию «Техноград» выплатить 286 тысяч рублей пермячке, на авто которой упала ветка. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда на своем сайте.
Иск на сотни тысяч: Пермячка отомстила за упавшую на автомобиль ветку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На транспортное средство истицы в районе дома по улице Мира, 26, упала ветка с рядом стоящего дерева, в результате чего автомобилю причинены многочисленные механические повреждения», — сообщено на сайте.
Как установил суд, участок дороги, где на авто женщины упала ветка, обслуживает компания «Техноград» по муниципальному контракту.
Также суд установил, что ущерб был нанесен в результате того, что компания не исполняла свои обязательства по уборке аварийных веток. Организация попыталась обжаловать приговор в Пермском краевом суде, но там решения не изменили.
URA.RU также рассказывало о жителе Тюмени, который засудил власти за смертельное ДТП. Тюменец отсудил у администрации города 500 тысяч рублей за смерть сына в ДТП. Причиной аварии стало плохое содержание дороги.
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