Иск на сотни тысяч: Пермячка отомстила за упавшую на автомобиль ветку

Индустриальный суд Перми обязал компанию «Техноград» выплатить 286 тысяч рублей пермячке, на авто которой упала ветка. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда на своем сайте.
«На транспортное средство истицы в районе дома по улице Мира, 26, упала ветка с рядом стоящего дерева, в результате чего автомобилю причинены многочисленные механические повреждения», — сообщено на сайте.
Как установил суд, участок дороги, где на авто женщины упала ветка, обслуживает компания «Техноград» по муниципальному контракту.
Также суд установил, что ущерб был нанесен в результате того, что компания не исполняла свои обязательства по уборке аварийных веток. Организация попыталась обжаловать приговор в Пермском краевом суде, но там решения не изменили.
URA.RU также рассказывало о жителе Тюмени, который засудил власти за смертельное ДТП
. Тюменец отсудил у администрации города 500 тысяч рублей за смерть сына в ДТП. Причиной аварии стало плохое содержание дороги.