Иск на сотни тысяч: Пермячка отомстила за упавшую на автомобиль ветку

Индустриальный суд Перми обязал компанию «Техноград» выплатить 286 тысяч рублей пермячке, на авто которой упала ветка. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда на своем сайте.

Как установил суд, участок дороги, где на авто женщины упала ветка, обслуживает компания «Техноград» по муниципальному контракту.

Также суд установил, что ущерб был нанесен в результате того, что компания не исполняла свои обязательства по уборке аварийных веток. Организация попыталась обжаловать приговор в Пермском краевом суде, но там решения не изменили.