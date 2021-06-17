SsangYong попытается выжить благодаря новому внедорожнику

Производители автомобильного концерна SsangYong возлагают большие надежды на новый кроссовер, который будет представлен на рынке в ближайшее время.

Речь идет об электрифицированной модели Korando E-motion. Автомобиль будет оснащен одним электромотором, мощность которого составит 191 лошадиную силу. Вместе с ним будет работать автоматическая коробка передач. На одном запасе батареи можно проехать до 420 километров.

Серийное производство модели должно стартовать в начале 2022 года. Также производители работают над созданием еще одной электрифицированной машины, получившей название J100.

Оснащение автомобилей включит в себя: климат-контроль, подогрев сидений, круиз-контроль, датчики дождя и температуры, электропривод зеркал, систему курсовой устойчивости, иммобилайзера и так далее.