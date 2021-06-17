Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

SsangYong попытается выжить благодаря новому внедорожнику

Car.ru
1 час назад
Производители автомобильного концерна SsangYong возлагают большие надежды на новый кроссовер, который будет представлен на рынке в ближайшее время.
SsangYong попытается выжить благодаря новому внедорожнику
Фото: Car.ruCar.ru
Речь идет об электрифицированной модели Korando E-motion. Автомобиль будет оснащен одним электромотором, мощность которого составит 191 лошадиную силу. Вместе с ним будет работать автоматическая коробка передач. На одном запасе батареи можно проехать до 420 километров.
Серийное производство модели должно стартовать в начале 2022 года. Также производители работают над созданием еще одной электрифицированной машины, получившей название J100.
Оснащение автомобилей включит в себя: климат-контроль, подогрев сидений, круиз-контроль, датчики дождя и температуры, электропривод зеркал, систему курсовой устойчивости, иммобилайзера и так далее.
Разработчики уверены, что выпуск новинки позволит компании выйти на новый уровень развития, составив достойную конкуренцию брендам, работающим в сфере выпуска современных электрокаров.
Автоновости,SsangYong,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители