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Глава ГИБДД РФ считает, что в школы нужно вернуть уроки вождения

ТК «Звезда»иещё 5
18 минут назад
В российские школы нужно вернуть уроки вождения автомобиля. Такое мнение высказал руководитель ГИБДД РФ Михаил Черников.
ГИБДД одобрила введение уроков вождения в школах
Фото: ТАССТАСС
Правоохранитель объяснил, что в случае реализации данной задумки, выпускники уже в 17 лет вместе с аттестатом смогут получить водительское удостоверение.
«Обучение правилам безопасного поведения на дороге и основным навыкам вождения должно быть непрерывным. Начинаясь в семье и детском саду, оно должно быть продолжено в школах, в отрядах юных инспекторов движения, ассоциациях юношеских автомобильных школ», – сказал он в беседе с РИА Новости.
Черников добавил, что занятия по вождению можно проводить во внеклассное время, а эксперимент уместно начать с региональных кадетских корпусов, учащиеся которых хотят после окончания училища получить права.
Получивший профессию водителя выпускник, считает глава ГИБДД, сможет быстрее реализовать себя как специалист и начать работать на предприятии, в организации, фирме. Страж порядка при этом напомнил, что такая специальность сейчас очень востребована в армии.
Михаил Черников также высказал позицию, что раннее начало обучения навыкам вождения позитивно отразится и на дисциплине школьников.
Как ранее писали СМИ, в начале июня с аналогичным предложением выступили депутаты Госдумы, сославшись на положительный опыт СССР.
Автоновости,Михаил Черников,ГИБДД,Госдума,РИА Новости,
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