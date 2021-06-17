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Toyota объявила о неожиданных планах

Car.ru
3 часа назад
Эксперты считают, что массовые продажи электромобилей начнутся в России только к 2050 году, тогда как в остальных странах переход на экологичный транспорт произойдет на 20 лет раньше. Одной из причин значительной задержки станет стоимость электромобилей для россиян.
Toyota будет развиваться по пути «АвтоВАЗа»?
Фото: Car.ruCar.ru
Теперь же стало известно, что Toyota намерена пойти по пути российского производителя АвтоВАЗа. Японский концерн уже отстал от своих конкурентов в сегменте электрокаров, так как другие компании уже успели представить по несколько экологичных моделей, а вот японские разработчики задерживают выход таких концептов.
Тем не менее в компании сообщили, что не будут полностью отказываться от выпуска машин с ДВС и гибридными двигателями. Переход на экологичные модели не окажется слишком быстрым, поэтому сразу направлять на их производство все усилия в компании не видят смысла.
Представители Toyota отмечают, что, согласно результатам ряда исследований, производство и эксплуатация электрокаров в целом вредит окружающему миру больше, чем машины с ДВС.
В течение последующих 30 лет компания планирует одновременно выпускать машины с несколькими вариантами двигателей и трансмиссий, включая традиционные ДВС, электромоторы и гибридные установки.
Автоновости,Toyota,Автоваз,
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