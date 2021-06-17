Toyota будет развиваться по пути «АвтоВАЗа»?

Эксперты считают, что массовые продажи электромобилей начнутся в России только к 2050 году, тогда как в остальных странах переход на экологичный транспорт произойдет на 20 лет раньше. Одной из причин значительной задержки станет стоимость электромобилей для россиян.

Теперь же стало известно, что Toyota намерена пойти по пути российского производителя АвтоВАЗа . Японский концерн уже отстал от своих конкурентов в сегменте электрокаров, так как другие компании уже успели представить по несколько экологичных моделей, а вот японские разработчики задерживают выход таких концептов.

Тем не менее в компании сообщили, что не будут полностью отказываться от выпуска машин с ДВС и гибридными двигателями. Переход на экологичные модели не окажется слишком быстрым, поэтому сразу направлять на их производство все усилия в компании не видят смысла.

Представители Toyota отмечают, что, согласно результатам ряда исследований, производство и эксплуатация электрокаров в целом вредит окружающему миру больше, чем машины с ДВС.