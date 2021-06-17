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Представлен самый дорогой Maybach S-Class

Car.ru
2 часа назад
В этом году исполняется 100 лет с момента выпуска первого автомобиля Maybach. В честь такого события компания представила новую модель.
Представлен самый дорогой Maybach S-Class
Фото:  Mercedes Mercedes
Новый Maybach S-Class с заводским индексом Z223 на данный момент является самым дорогим и престижным седаном. Он оценивается в 20 400 000 рублей.
В оснащении автомобиля предусматривается система Digital Light. Это матричные светодиодные фары, которые могут подсвечивать поворот и затенять встречные автомобили. В каждой фаре стоит комплекс из 3 светодиодов.
Как видеопроектор, Digital Light способен выводить на дорогу разметку и иные символы. Известно, что в России подобная опция не будет доступна из-за особенностей законодательства.
Mercedes
Еще одна особенность новинки - полноуправляемое шасси. Система обеспечивает угол поворота в 10 градусов. На медленной скорости задние колеса могут поворачиваться в противофазе с передними - чтобы сделать маневренность на парковке точнее. Если скорость повышается до 60 км/ч и более, все колеса поворачиваются в одну сторону - чтобы обеспечить устойчивость на виражах.
Автоновости,Maybach,
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