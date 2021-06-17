Представлен самый дорогой Maybach S-Class

В этом году исполняется 100 лет с момента выпуска первого автомобиля Maybach . В честь такого события компания представила новую модель.

Фото: Mercedes Mercedes

Новый Maybach S-Class с заводским индексом Z223 на данный момент является самым дорогим и престижным седаном. Он оценивается в 20 400 000 рублей.

В оснащении автомобиля предусматривается система Digital Light. Это матричные светодиодные фары, которые могут подсвечивать поворот и затенять встречные автомобили. В каждой фаре стоит комплекс из 3 светодиодов.

Как видеопроектор, Digital Light способен выводить на дорогу разметку и иные символы. Известно, что в России подобная опция не будет доступна из-за особенностей законодательства.

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