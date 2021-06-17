В Европе предложили запретить рекламу машин с бензиновыми и дизельными двигателями

Сама по себе регистрация инициативы ничего не означает. Комиссия лишь признала, что документ не нарушает законодательство Евросоюза (ЕС), а значит формально его нельзя игнорировать. Следующий шаг — сбор подписей в поддержку инициативы. Если в течение года хотя бы один миллион человек из как минимум семи странах ЕС выскажутся за запрет рекламы и спонсорства автомобилей с ДВС, то тогда Еврокомиссия должна будет принять какое-либо решение. Причем любое из них придется мотивировать.