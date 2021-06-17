В Европе предложили запретить рекламу машин с бензиновыми и дизельными двигателями

Европейская комиссия
зарегистрировала Европейскую гражданскую инициативу (ECI) «Запрет рекламы и спонсорства ископаемого топлива». Авторы документа надеются, что Евросоюз
разработает законопроекты, запрещающие рекламу и спонсорство всех типов транспортных средств на ископаемом топливе — исключения будет сделано только для автомобилей, которые используют для оказания транспортных услуг. Запрет могут распространить на офлайн- и онлайн-рекламу, спонсорство спортивных, образовательных и развлекательных мероприятий.