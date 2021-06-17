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В столице начали по-новому следить за соблюдением скоростного режима

Мир новостей
3 часа назад
Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале рассказал о запуске на одной из улиц Зеленограда новой системы контроля скорости транспорта.
В Москве ввели новый контроль за скоростным режимом
Фото: ТАССТАСС
Сообщается, что нарушения теперь фиксирует дорожное покрытие на пересечении проспекта Генерала Алексеева и улицы Конструктора Гуськова. Там в асфальт «вмонтированы» 27 детекторов, которые сканируют, с какой скоростью движется проезжающий транспорт.
В случае, если датчик зафиксировал превышение, на следующем ближайшем светофоре автоматически загорится красны сигнал, который принудит водителя сбавить скорость и остановиться. В то же время встречный поток машин тормозиться красным светом не будет.
Каким образом планируется применять в дальнейшем эту систему контроля, пока не говорится.
Автоновости,
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