Весь мир ждёт быстрое подорожание автомобилей

Последние месяцы российский авторынок лихорадит — ценники переписывают чаще раза в месяц. Причины тому — локальные, связанные с российской экономикой. Но стоимость автомобилей уже в ближайшее время может серьёзно вырасти и по всему миру — к таким выводам пришла колумнистка агентства Bloomberg Анджани Триведи, опросив экспертов. Виной тому как эпидемия коронавируса, так и фундаменальные особенности современного автобизнеса.

Одним из основных источников роста, по мнению Триведи, станет повышение цен на сырьё. Ведь за последние месяцы значительно увеличились цены на сталь (которая используется в конструкции кузова, двигателя, трансмиссии) и на пластмассу (из которой изготовлены бамперы, детали интерьера и многие другие компоненты).

Но эта причина — не единственная. Автопроизводители неплохо справились с коронакризисом и, несмотря на снижение производства в первом квартале 2021 года, даже смогли нарастить прибыли. Им не смогли помешать даже перебои с поставками компонентов.

Но автора колонки беспокоит тенденция на снижение объёмов производства. Большинство автопроизводителей, в том числе крупнейшие компании мира, как Toyota Motor Corp. и Ford Motor Co., в своих квартальных отчётах прогнозируют: из-за дефицита электронных чипов производство автомобилей продолжит снижаться и дальше. В этом году фирмы соберут примерно на 4 миллиона меньше машин — снижение порядка 5% от среднегодового уровня.

Падение объёмов производства и рост затрат в сочетании могут стать большой проблемой. Ведь автоиндустрия отличается очень большим уровнем постоянных затрат. Компаниям требуется определённый объём производства (весьма значительный), чтобы «выйти в ноль». Когда объём производства быстро падает, затраты на единицу продукции растут опережающими темпами — непропорционально сильно снижая прибыль компании.

Финансисты из Boston Consulting Group подсчитали, что 10-процентное падение продаж у автопроизводителя с оборотом в 100 миллиардов долларов вызовет падение операционной прибыли на 40%! И это ещё оптимистичный сценарий: аналитики использовали упрощённую модель, в которой предполагается возможным срезать все переменные затраты (например, на закупку сырья или на рабочую силу). В реальности это едва ли возможно.

Несомненно, в качестве временной меры автопроизводители смогут компенсировать рост себестоимости уменьшением или даже временной отменой скидок и акций, которыми они раньше привлекали покупателей. Собственно, это уже происходит на крупнейших автомобильных рынках мира — в США и Китае. Но этого нельзя делать навсегда, считает колумнистка Bloomberg. (Менеджмент Renault считает иначе: в новом плане развития глава компании Лука де Мео провозгласил стратегический курс на отмену скидок — прим. «Мотора»).

При этом к значительному росту цен автомобилисты явно не готовы. Во всяком случае, таковы данные маркетинговых исследований в США: согласно данным Cox Automotive , лишь четыре из десяти американских автомобилистов готовы переплатить 12% сверх текущей заводской цены (что в среднем соответствует примерно 5 тысячам долларов).

Индекс доступности автомобилей в США начал падать: многие американцы задумались, так ли необходимо менять имеющуюся машину на новую. Почти 40% из тех, кто собирался приобрести новый автомобиль, приняли решение отложить покупку на будущее.

Анджани Триведи считает, что из этой ситуации у автопрома может не оказаться хорошего выхода. Если с увеличением отпускных цен продажи начнут замедляться, компании рискуют снижением прибылей. А фирмы, которые примут решение держать цены во имя стимулирования спроса, рискуют столкнуться с дефицитом компонентов, который не даст нарастить производство — и тоже получат потери.

Покупатели столкнутся с выбором — дорогой автомобиль или никакого. Ведь цены поползли вверх даже на подержанные автомобили, а предложение снизилось.