Путь на российский юг на автомобиле станет проще с 2023 года

Путешествие на юг на собственном автомобиле для российских водителей станет проще начиная с 2023 года.

Речь идет о передвижении по трассе М-4 "Дон". К этому сроку планируется ввести в эксплуатацию новый участок автодороги в обход города Аксай в Ростовской области. Дорожники уверены, что они смогут своевременно закончить все работы и ввести в эксплуатацию дорогу, которая будет соответствовать всем критериям безопасности.

Передвижение по ней будет приятным и беспрепятственным. Обход города Аксай позволит разгрузить дороги Ростова и значительно ускорить путь на морские курорты. Подрядчик выполняет все работы в соответствии с планом, поэтому никаких проблем возникнуть не должно и трасса начнет работу в 2023 году как было запланировано ранее.