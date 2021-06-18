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Россияне смогут получить права с 17 лет

Мария Иванова
3 часа назад
Гражданам России возможно разрешат доступ к вождению автомобиля с 17-летнего возраста. Проект закона об этом рассмотрит российское правительство.
Россияне смогут получить права с 17 лет
Фото: ТАССТАСС
Если законопроект получит одобрение, 17-летним водителям будет разрешено передвигаться за рулем, но при сопровождении наставника. В качестве последнего сможет выступать лицо с правами категории В или В1, сообщает «Слово и дело».
Законопроектом предусматривается внесение правок к закону о безопасности дорожного движения. Документ уже направили рабочей группе Аналитического центра при правительстве по регуляторной гильотине.
Отмечается, что наставнику нужно будет сопровождать несовершеннолетнего водителя в целях помощи в закреплении устойчивых навыков безопасного управления автомобилем. А также, чтобы контролировать соблюдение этим водителем правил дорожного движения.
По словам экспертов, эта инициатива давно нашла у всех поддержку. Тем более что такого рода наставничество реально позволит выпустить на дороги для самостоятельной езды хорошо подготовленного водителя. Но специалистов смущает то, как сформулированы требования к наставнику. Так, наставником может выступить любой водитель с правами категории "В". Получается, что даже 18-летний человек, который владеет ими всего месяц. А это уже может негативно отразиться на безопасности дорожного движения.
В Госавтоинспекции утверждают, что требования к наставнику должны быть установлены правительством. Но юристы полагают, что если в законе эти требования прописаны, то кабмин ограничить их не сможет. А в документе вводится только единственное требование - наличие прав определенной категории.
Автоновости,ГИБДД,Левада-центр,Правительство РФ,
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