Россияне смогут получить права с 17 лет

По словам экспертов, эта инициатива давно нашла у всех поддержку. Тем более что такого рода наставничество реально позволит выпустить на дороги для самостоятельной езды хорошо подготовленного водителя. Но специалистов смущает то, как сформулированы требования к наставнику. Так, наставником может выступить любой водитель с правами категории "В". Получается, что даже 18-летний человек, который владеет ими всего месяц. А это уже может негативно отразиться на безопасности дорожного движения.