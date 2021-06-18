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ГИБДД Москвы рассказала водителям, как справиться с жарой

Газета.Ruиещё 1
3 часа назад
ГИБДД Москвы подготовила для водителей несколько советов, как пережить жаркую погоду.
ГИБДД Москвы рассказала водителям, как справиться с жарой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В первую очередь Госавтоинспекция рекомендует проверять уровень охлаждающей жидкости в автомобиле и давление в шинах, так как оно может измениться в жаркую погоду.
Кроме того, кондиционер в машине необходимо не включать на полную мощность, так как резкий перепад температуры может привести к простуде.
Водителям не советуют садиться за руль в переутомленном состоянии. «Если чувствуете себя усталым, лучше отдохнуть перед поездкой или вовсе отложить ее», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Также автомобилистам рекомендуют брать с собой пару бутылок воды.
Ранее жителей Москвы предупредили об опасной жаре, которая началась с 19 июня. Предположительно, такая погода сохранится до 23-24 июня. В этот период значения ультрафиолетового индекса будут достигать интервала 6-8 единиц. Значения от 1 до 2 соответствуют низкому уровню излучения, от 3 до 5 — среднему, от 6 до 7 — высокому, от 8 до 10 — очень высокому, от 11 и выше — экстремальному.
Автоновости,ГИБДД,
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