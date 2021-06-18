ГИБДД Москвы рассказала водителям, как справиться с жарой

ГИБДД Москвы подготовила для водителей несколько советов, как пережить жаркую погоду.

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В первую очередь Госавтоинспекция рекомендует проверять уровень охлаждающей жидкости в автомобиле и давление в шинах, так как оно может измениться в жаркую погоду.

Кроме того, кондиционер в машине необходимо не включать на полную мощность, так как резкий перепад температуры может привести к простуде.

Водителям не советуют садиться за руль в переутомленном состоянии. «Если чувствуете себя усталым, лучше отдохнуть перед поездкой или вовсе отложить ее», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Также автомобилистам рекомендуют брать с собой пару бутылок воды.