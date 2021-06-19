Россиян начнут штрафовать за превышение средней скорости

Оказалось, что для обеспечения безопасности движения мало прямых камер, определяющих превышение скорости в моменте. Многие автомобилисты уже изучили расположение камер и практикуют рваный ритм езды — значительно превышая скорость на участках без камер и притормаживая там, где камеры установлены. Понятно, что в полной мере это не соответствует целям профилактики аварийности, поэтому и было предложено ввести практику измерения средней скорости, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев
.
Приборы для измерения средней скорости созданы давно и по виду отличаются от обычных камер. Кроме того, в их конструкции задействованы камеры с оптическим объективом и инфракрасной подсветкой, вычислительный модуль, 3G-модем, приемник ГЛОНАСС и модуль с электронной цифровой подписью. Они не считываются антирадарами, однако, согласно правилам, наносятся на карты мобильных приложений и оснащаются предупреждающими дорожными знаками видеофиксации.
По словам Соловьева, в течение определённого времени практика применения штрафов за превышение средней скорости
работала, как часы. Пока один из автолюбителей не дошёл до Верховного Суда. И тот в Постановлении от 7 октября 2019 года определил, что по рассмотрении административных дел о превышении средней скорости должностным лицом "точные время и место совершения административного правонарушения не установлены, а в постановлениях указывается средняя скорость движения транспортного средства, что не предусмотрено Кодексом РФ об административных правонарушениях".
Но тема оказалась "вечнозелёной", и предложения о том, как все же полноценно закрепить возможность штрафовать за превышение средней скорости, продолжали разрабатываться.