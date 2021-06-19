Россиян начнут штрафовать за превышение средней скорости

Приборы для измерения средней скорости созданы давно и по виду отличаются от обычных камер. Кроме того, в их конструкции задействованы камеры с оптическим объективом и инфракрасной подсветкой, вычислительный модуль, 3G-модем, приемник ГЛОНАСС и модуль с электронной цифровой подписью. Они не считываются антирадарами, однако, согласно правилам, наносятся на карты мобильных приложений и оснащаются предупреждающими дорожными знаками видеофиксации.