Мошенники массово атаковали водителей

Количество фейковых ресурсов, которые предлагают получить диагностическую карту без визита на станцию техобслуживания, в мае—июне выросло в пять раз по сравнению с показателями марта-апреля. Такие данные предоставили в InfoSecurity a Softline Company.

С начала мая 2021 года было зарегистрировано более 500 доменных имен со словом «техосмотр», порядка 90% из которых — сайты, где предлагается получить диагностическую карту без визита на станцию техобслуживания, передают «Известия». Это в пять раз больше, чем в марте—апреле. Уточняется, что люди, которые переходят на эти сайты, переводят деньги злоумышленниками и либо получают фейковые документы, либо не получают ничего, компрометируя собственную платежную информацию.