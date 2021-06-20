В ГИБДД объяснили грядущие изменения для водителей

При этом в законопроекте появилась норма, в соответствии с которой сотрудникам ГИБДД запретили умышленно создавать помехи для распознавания водителями специальной цветографической схемы на машинах инспекторов. Автомобилистам должен быть отчетливо виден патрульный автомобиль или сотрудник, осуществляющий надзор за движением, уточнили в Госавтоинспекции.

Также в новой редакции законопроекта МВД инспекторам запретят принимать от водителей любые документы, если в них вложены личные вещи, в том числе деньги. Сотрудники будут обязаны их владельцам и попросить передать обратно без лишних предметов. В ГИБДД заявили, что уже сейчас законом предусмотрено, что документы, передаваемые для проверки должны передаваться без обложек, удерживающих устройств и других предметов.