Lada Vesta и Lada Kalina — у кого меньше топливный расход

Этим летом жители России отправляются на юг на личном транспорте. Специалисты изучили расход топлива на Lada Kalina и Lada Vesta

Фото: Car.ru Car.ru

В качестве проведения эксперимента было решено взять два отечественных автомобиля и отправиться на море. Lada Vesta оснащается мотором 1.6 литра и имеет кондиционер, а Kalina имеет под капотом 1.6-литровый мотор и не предлагает своим пассажирам прохладного ветерка в качестве опции.

Загрузка автомобилей была примерно равная. На весь путь было затрачено около 1200 км. Оба транспорта по пути заправляли АИ-92. Первая разница по расходу обнаружилась после 500 км пройденного пути - Lada Kalina показывала явную экономию.

На каждые 100 км тратилось меньше на 1 литра топлива, чем у Lada Vesta. В результате средний расход топлива у Vesta с кондиционером составил 6.4 литра на 100 км пути. Lada Kalina показала лучший результат - 5.3 литра на 100 км.