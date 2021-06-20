Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Lada Vesta и Lada Kalina — у кого меньше топливный расход

Car.ru
2 часа назад
Этим летом жители России отправляются на юг на личном транспорте. Специалисты изучили расход топлива на Lada Kalina и Lada Vesta.
Lada Vesta и Lada Kalina: У кого меньше топливный расход
Фото: Car.ruCar.ru
В качестве проведения эксперимента было решено взять два отечественных автомобиля и отправиться на море. Lada Vesta оснащается мотором 1.6 литра и имеет кондиционер, а Kalina имеет под капотом 1.6-литровый мотор и не предлагает своим пассажирам прохладного ветерка в качестве опции.
Загрузка автомобилей была примерно равная. На весь путь было затрачено около 1200 км. Оба транспорта по пути заправляли АИ-92. Первая разница по расходу обнаружилась после 500 км пройденного пути - Lada Kalina показывала явную экономию.
На каждые 100 км тратилось меньше на 1 литра топлива, чем у Lada Vesta. В результате средний расход топлива у Vesta с кондиционером составил 6.4 литра на 100 км пути. Lada Kalina показала лучший результат - 5.3 литра на 100 км.
Если оценивать 1 литр топлива около 50 рублей, получается, что на Lada Kalina ушло 3180 рублей - сожжено 63.6 литра. У Lada Vesta владелец затратил 3840 рублей и сжег 76.8 литров горючего.
Автоновости,Lada Kalina,Lada Vesta,Lada,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители