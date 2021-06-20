Lada Vesta и Lada Kalina — у кого меньше топливный расход

Этим летом жители России отправляются на юг на личном транспорте. Специалисты изучили расход топлива на Lada
Kalina и Lada Vesta
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В качестве проведения эксперимента было решено взять два отечественных автомобиля и отправиться на море. Lada Vesta оснащается мотором 1.6 литра и имеет кондиционер, а Kalina имеет под капотом 1.6-литровый мотор и не предлагает своим пассажирам прохладного ветерка в качестве опции.
Загрузка автомобилей была примерно равная. На весь путь было затрачено около 1200 км. Оба транспорта по пути заправляли АИ-92. Первая разница по расходу обнаружилась после 500 км пройденного пути - Lada Kalina
показывала явную экономию.
На каждые 100 км тратилось меньше на 1 литра топлива, чем у Lada Vesta. В результате средний расход топлива у Vesta с кондиционером составил 6.4 литра на 100 км пути. Lada Kalina показала лучший результат - 5.3 литра на 100 км.
Если оценивать 1 литр топлива около 50 рублей, получается, что на Lada Kalina ушло 3180 рублей - сожжено 63.6 литра. У Lada Vesta владелец затратил 3840 рублей и сжег 76.8 литров горючего.