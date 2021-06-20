У АвтоВАЗ появится программу подписки на автомобили

Компания АвтоВАЗ
рассматривает возможность запуска услуги долговременной аренды автомобилей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с планами автопроизводителя.
Подписка на автомобиль является долгосрочным прокатом — пользователь такого автомобиля каждый месяц вносит установленный платеж за право использования техники. При этом арендодатель берёт на себя услуги по обслуживанию предоставляемого автомобиля.
На российском рынке подобные услуги уже предоставляют некоторые иностранные производители, включая Hyundai
, Volvo
, Kia
, Skoda
и Auda. Подобные программы реализуют «Сбербанк»
, «Яндекс»
и другие компании.
По данным газеты «Ведомости», возможность запуска такой программы рассматривает и руководство АвтоВАЗа. Сообщается, что в компании проходят посвящённые этому вопросу совещания, готовится проект будущей программы.
Ожидается, что окончательное решение о запуске такой программы будет приниматься в АвтоВАЗе в конце 2021 года. При положительном решении сервис может заработать в крупных городах России в 2022 году.