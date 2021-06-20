Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Производство двух моделей Chrysler остановлено до конца июня

Motor.ru
2 часа назад
Stellantis приостановил выпуск моделей Chrysler Pacifica, Pacifica Hybrid, Grand Caravan и Voyager на конвейере завода в Канаде из-за нехватки компонентов вследствие глобального дефицита компьютерных чипов.
Производство двух моделей Chrysler остановлено до конца июня
Фото: Chrysler Pacifica © StellantisChrysler Pacifica © Stellantis
Как сообщает издание Automotive News, альянс Stellantis приостановит производство Chrysler моделей Pacifica, Pacifica Hybrid, Grand Caravan и Voyager до конца июня из-за дефицита полупроводниковых компонентов. Все эти автомобили производятся на фабрике в городе Виндзор канадской провинции Онтарио. Представители Stellantis отметили, что они продолжают тесно сотрудничать с поставщиками, чтобы по возможности сократить простои на производстве, вызванные различными проблемами в цепочке поставок, с которыми столкнулась вся автомобильная отрасль. Завод в Онтарио уже останавливал работу 29 марта, после чего производство возобновилось 31 мая, но конвейер так и не заработал на полную мощность.
Нынешний дефицит микрочипов в Stellantis назвали беспрецедентным. Минивэн Chrysler Pacifica недавно обновился и впервые стал полноприводным. Полный привод доступен только для модификаций с 3,6-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 291 лошадиную силу. Такой минивэн получил увеличенный на 20 миллиметров дорожный просвет, перенастроенную подвеску и стабилизатор поперечной устойчивости. Задняя ось подключается автоматически в случае пробуксовки передних колёс либо при резком нажатии на педаль газа. Кроме того, Pacifica освежили внешность.
Автоновости,Chrysler Pacifica,Chrysler,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители