Производство двух моделей Chrysler остановлено до конца июня

Как сообщает
издание Automotive News, альянс Stellantis приостановит производство Chrysler
моделей Pacifica, Pacifica Hybrid, Grand Caravan и Voyager до конца июня из-за дефицита полупроводниковых компонентов. Все эти автомобили производятся на фабрике в городе Виндзор канадской провинции Онтарио. Представители Stellantis отметили, что они продолжают тесно сотрудничать с поставщиками, чтобы по возможности сократить простои на производстве, вызванные различными проблемами в цепочке поставок, с которыми столкнулась вся автомобильная отрасль. Завод в Онтарио уже останавливал работу 29 марта, после чего производство возобновилось 31 мая, но конвейер так и не заработал на полную мощность.