Список штрафов за неисправности авто решили смягчить

Ведомство сочло «необоснованным» наказание за неработающую антиблокировочную тормозную систему (АБС) и неисправность фароочистителей. Отмечается, что необходимо оставить только те неисправности, для выявления которых инспекторам не требуется специальное оборудование.

В действующем перечне указаны неисправности, при выявлении которых инспектор может применить статью 12.5 КоАП (штраф от 500 рублей). В 2020 году МВД представило новую версию, которая сейчас и проходит экспертизу. В Минэкономики уточнили, что список должен содержать только те неисправности, которые напрямую угрожают безопасности движения. Ведомство призвало исключить проверку «эффективности торможения», для которой нужны специальные роликовые стенды и света фар (нужна площадка с уклоном не более 0,1 процента и специальный прибор).