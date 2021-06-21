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В России захотели смягчить список штрафов за неисправности авто

Lenta.ruиещё 8
2 часа назад
В России захотели смягчить список штрафов за неисправности авто. Минэкономразвития направило критические замечания на проект МВД по расширению списка технических неисправностей автомобиля, за которые предусматривается штраф. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст отрицательного заключения оценки проекта.
Список штрафов за неисправности авто решили смягчить
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ведомство сочло «необоснованным» наказание за неработающую антиблокировочную тормозную систему (АБС) и неисправность фароочистителей. Отмечается, что необходимо оставить только те неисправности, для выявления которых инспекторам не требуется специальное оборудование.
В действующем перечне указаны неисправности, при выявлении которых инспектор может применить статью 12.5 КоАП (штраф от 500 рублей). В 2020 году МВД представило новую версию, которая сейчас и проходит экспертизу. В Минэкономики уточнили, что список должен содержать только те неисправности, которые напрямую угрожают безопасности движения. Ведомство призвало исключить проверку «эффективности торможения», для которой нужны специальные роликовые стенды и света фар (нужна площадка с уклоном не более 0,1 процента и специальный прибор).
Ранее Госавтоинспекция Москвы перечислила водителям способы пережить аномальную жару, так как в стране ожидается существенное повышение температуры. Перед поездкой в машине следует проверить уровень охлаждающей жидкости и давление в шинах, поскольку как в очень теплую, так и в холодную погоду оно может меняться. «Не забывайте об "охлаждающей жидкости" для себя. Всегда возите с собой пару бутылочек воды», — посоветовали в ГАИ.
В начале мая в правительстве Москвы предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. В дептрансе столицы считают, что таким образом улучшится безопасность дорожного движения и повысится дисциплина водителей. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство «согласованную позицию» по вопросу снижения порога.
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