Эксперт рассказал о быстро теряющих в цене автомобилях

При этом трёхлетняя Camry теряет в стоимости 27%, Passat — 30%, а Sonata — 40%.

Груздев утверждает, что наиболее выгодно покупать подержанный автомобиль премиальной марки, чтобы в дальнейшем продать его практически за те же деньги. Премиальные марки стандартных комплектаций в связи со стабильно высоким спросом дешевеют меньшими темпами, и их покупка представляется более выгодной.