Глава «АвтоВАЗа» спрогнозировал сохранение дефицита электрокомпонентов до 2022 года

Президент АвтоВАЗаНиколя Мор провел брифинг для журналистов. На нем француз обрисовал дальнейшие перспективы развития предприятия. Была затронута и тема поставки электронных компонентов.
Топ-менеджер сделал акцент на том, что проблема с комплектующими просуществует несколько месяцев. Однако на деле все оказалось серьезнее. Кризис продлится не только весь текущий год, но и перейдет на следующий.
В результате с июля могут изменить график работы конвейеров по сборке Lada Niva Legend, Granta, XRAY, а также универсала Largus. Кроме того стало известно, что АвтоВАЗ подготовил дополнительные бюджетные комплектации для Lada Vesta, XRAY, Largus.
По официальной версии это связано с ростом спроса на автомобили. Однако многие эксперты склонны считать, что дело именно в отсутствии необходимого набора электрокомпонентов для оснащения нынешних моделей Lada.