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Глава «АвтоВАЗа» спрогнозировал сохранение дефицита электрокомпонентов до 2022 года

Car.ru
2 часа назад
В результате автогигант из Тольятти даже ограничил выпуск нескольких моделей.
Глава «АвтоВАЗа» спрогнозировал сохранение дефицита электрокомпонентов до 2022 года
Фото: Car.ruCar.ru
Президент АвтоВАЗа Николя Мор провел брифинг для журналистов. На нем француз обрисовал дальнейшие перспективы развития предприятия. Была затронута и тема поставки электронных компонентов.
Топ-менеджер сделал акцент на том, что проблема с комплектующими просуществует несколько месяцев. Однако на деле все оказалось серьезнее. Кризис продлится не только весь текущий год, но и перейдет на следующий.
В результате с июля могут изменить график работы конвейеров по сборке Lada Niva Legend, Granta, XRAY, а также универсала Largus. Кроме того стало известно, что АвтоВАЗ подготовил дополнительные бюджетные комплектации для Lada Vesta, XRAY, Largus.
По официальной версии это связано с ростом спроса на автомобили. Однако многие эксперты склонны считать, что дело именно в отсутствии необходимого набора электрокомпонентов для оснащения нынешних моделей Lada.
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