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Цены на московских заправках замедлили рост

Прайм
1 час назад
Цены на бензин Аи-92 и дизельное топливо в Москве с 15 по 21 июня не изменились по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).
Цены на бензин замедлили рост в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Стоимость Аи-92 и дизеля составили 45,47 и 49,46 рубля за литр соответственно.
Остальные марки бензина показали небольшой рост. За отчетную неделю Аи-95 подорожал на 1 копейку, до 50,31 рубля за литр, Аи-98 — на 3 копейки, до 57,11 рубля. Подорожало топливо в столице в сетях АЗС Shell, "Нефтьмагистрали" и ЕКА.
Цены на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Рост цен замедлился лишь к середине апреля, но затем снова набирал темп. Последнее ускорение было зафиксировано в первую неделю июня.
Автоновости,Shell,
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